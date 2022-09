Dl aiuti, Varchi: Grazie a tenacia FdI accolte istanze palermo

“È un emendamento importante che consentirà al Comune di Palermo di rispettare la roadmap che la nostra amministrazione ha stabilito per mettere in regola i conti della città. FDI, grazie alla tenacia del nostro gruppo in Senato, ha contribuito ad accogliere le istanze della città. Ringrazio i tecnici che ci affiancano e che hanno immaginato queste soluzioni poi tradotte in emendamento, tutte le forze politiche che hanno contribuito allo sforzo necessario per tirare Palermo fuori dall’isolamento istituzionale in cui era sprofondata negli ultimi anni. Riusciremo a riscrivere il piano di riequilibrio senza aumentare le tasse”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Carolina Varchi.