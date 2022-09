Elezioni, Bignami: Letta spieghi suo coinvolgimento in società Delaware

“Le rivelazioni de “Il Giornale” dimostrano l’ipocrisia del PD e del suo segretario Enrico Letta che in Italia propone una fiscalità progressiva e oppressiva, ma che per se stesso riserva ed alle sue società paradisi fiscali come il Delaware, dove si può nascondere il denaro meglio che a Panama, così come scritto da The Guardian. Non meno gravi sono le rivelazioni sul coinvolgimento di Letta in società di diretta emanazione del regime comunista cinese e del loro coinvolgimento nella realizzazione della nuova Via della Seta. Un coinvolgimento, quello di Letta, che impone chiarimenti sulla trasparenza della sua collocazione internazionale e sulla genuinità del suo posizionamento a fianco delle forze occidentali, piuttosto che dell’amico senza confini di Putin, vale a dire la Cina di Xi Jin Ping”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato e responsabile nazionale dipartimento imprese produttive di Fratelli d’Italia.