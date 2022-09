Elezioni, Delmastro: Cartabia si opponga a occupazione poltrone da parte della sinistra

“La sinistra imbullona sedie e apparati nella migliore delle tradizioni di occupazione militare di tutti i gangli vitali dello Stato. Due nuovi interpelli sono stati diramati per altrettanti posti dirigenziali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il 12 settembre con scadenza al 27 settembre. Siamo oltre ogni limite di decenza istituzionale, pur considerata la rapacità della sinistra italiana. Il Ministro della Giustizia Cartabia dia rassicurazioni in ordine al fatto che non si renderà complice dell’occupazione sistematica di cariche e posti della sinistra, consentendo “sinistre” nomine in costanza di trasloco. Questa è l’Italia delle affiliazioni, delle relazioni, delle amicizie, delle usurpazioni democratiche che vogliamo archiviare il 25 settembre. Giù le mani dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.