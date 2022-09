Elezioni, Ferro: Su paradisi fiscali Letta prende in giro italiani

“Il coinvolgimento del segretario del Pd Enrico Letta in società legate alla Cina è un fatto grave, preoccupante e anche pericoloso per l’Italia. Letta la smetta di prendere in giro gli italiani, chiarisca subito la natura dei suoi rapporti con Pechino e spieghi onestamente la sua collocazione a livello internazionale, che a parole si dice occidentale e atlantista ma nei fatti rischia di essere fortemente legata e condizionata dai suoi affari. Ancora più grave il fatto che queste società abbiano sede nel paradiso fiscale del Delaware. È forse per questo che Letta chiede che non ci siano paradisi fiscali in Europa, effettivamente non ne ha bisogno perché si è già attrezzato diversamente. Ormai è così, ogni giorno il Pd e la sinistra sembrano aver toccato in fondo ma evidentemente non c’è limite alla loro ipocrisia”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vice capogruppo di Fdi alla Camera.