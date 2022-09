Elezioni. Urso incontra vertici Niaf. “Grande amicizia e consapevolezza ruolo comunità italiana”

Oggi il il senatore Adolfo Urso, componente Esecutivo Fratelli d’Italia e presidente del Copasir, nell’ambito della missione negli Usa per illustrare il programma di Giorgia Meloni in politica estera, difesa e sicurezza e sui temi della cooperazione scientifica, tecnologica, economica e industriale ha incontrato i vertici della Niaf, tra cui il presidente Robert Allegrini, Anita McBride, membro del board della Niaf e che è stata assistente del presidente Bush e capo dello staff della First Lady Laura Bush dal 2005 al 2009.

L’incontro con quella che dal 1975 è l’associazione culturale statunitense impegnata negli Usa a promuovere la storia, la lingua e la cultura italiana e punto di riferimento per i circa 20 milioni di statunitensi di origine italiane, a cui aderiscono 40 parlamentari statunitensi, si è svolto in un clima di grande amicizia, con la consapevolezza del ruolo importante che la comunità può assolvere e nel contempo del ruolo che l’Italia finalmente può assumere nella relazione con gli Stati Uniti.

Lo rende noto l’ufficio stampa del senatore Urso.