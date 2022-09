Energia, Rampelli: No a chiusure, il Governo Draghi scongiuri questo pericolo

“Ritorna il panico, stavolta da “pandemia-energetica” con il rischio chiusura scuole, piscine, negozi. Il governo Draghi scongiuri questo pericolo garantendo il mantenimento dell’orario scolastico in presenza, la socialità, lo sport, le attività produttive. Lo Stato colpisca subito gli extra profitti, si faccia restituire i soldi dell’energia non prodotta dal gas e pagata dai cittadini come se lo fosse, faccia i risparmi di scala sulle sue competenze e i suoi sprechi quotidiani senza punire, more solito, famiglie e imprese”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli partecipando a un incontro con gli elettori.

