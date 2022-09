Guide turistiche, Rampelli: Il Pd arriva per ultimo…

“La tutela della professione di guida turistica sulla quale il Pd di Roma sta magnificando il proprio operato è un tema sul quale non accetto taroccamenti. Suggerisco al gruppo capitolino dei democrat di informarsi presso il loro ministro Franceschini il quale nella scorsa legislatura s’impegnò, con una mia mozione approvata col parere favorevole del governo, a stralciare la professione di guida turistica dalla Bolkestein. Il via libera a quella mozione rappresentò una speranza per questi professionisti ma purtroppo non fu mai dato seguito. Quella che oggi viene promossa come un’azione salvifica da parte del Pd si iscrive alla categorie elettorali delle promesse infinite. Per non parlare della fatica che le nostre guide devono fare per accedere ad alcuni monumenti su cui pesa una sorta di monopolio pubblico e della concorrenza sleale degli abusivi o dei possessori di titoli irregolari. Questioni che in undici anni di governo PD e nonostante la nostra insistenza sono rimaste totalmente irrisolte. Qui c’è anche la malafede”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

