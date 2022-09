Inps. Lollobrigida: Ultime nomine per occupare poltrone, fare chiarezza per valutare responsabilità

“L’Inps è allo sbando a causa di una gestione non all’altezza, da parte di chi si è dedicato più a sostenere le politiche di chi l’aveva nominato rispetto all’interesse dell’azienda e, soprattutto, dei cittadini. Nelle ultime ore, in aperto contrasto con gli indirizzi forniti da una chiarissima circolare del presidente del Consiglio Draghi, il Cda di Inps si sta occupando di nomine per occupare le ultime poltrone disponibili. Andremo a fondo per fare chiarezza su ogni singola vicenda e per valutare eventuali responsabilità di carattere erariale, in queste e nelle altre vicende sulle quali abbiamo avuto modo di presentare atti ispettivi che, raramente, hanno avuto adeguate risposte”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.