Professioni. Lollobrigida: Equo compenso e contrasto a caro energia per tutela settore

“L’equo compenso è un provvedimento a tutela dei professionisti, una proposta di legge tenuta in ostaggio dal Pd e dal M5S che hanno dimostrato di non considerare questo comparto una priorità per la Nazione. Il mondo delle professioni, invece, è centrale perché rappresenta 4milioni di professionisti che vanno ascoltati e valorizzati”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo all’open day promosso da Confprofessioni “I Professionisti per l’Italia – Confronto aperto con la Politica”. “Per contrastare il caro energia serve un meccanismo di compensazione, sul modello della Brexit, e un tetto al prezzo del gas per fermare la speculazione feroce e capire perché alcune Nazioni come la Germania, come denunciato dal Corriere della Sera, paghino l’energia di meno rispetto all’Italia. La stessa Germania che blocca il price cap ed è guidata da un cancelliere socialista”, ha concluso Lollobrigida.

