Rai, Rampelli: Rinviare di 10 giorni Zingaretti-Montalbano

“Se la messa in onda della fiction sul Generale Dalla Chiesa è stata rinviata perché favorirebbe la figlia candidata nelle liste del centrodestra stesso principio va applicato per Zingaretti-Montalbano il cui fratello, da governatore della Regione Lazio è candidato nelle liste del Pd. A quanto pare però questo sillogismo punitivo varrebbe per Dalla Chiesa ma non per Zingaretti. Abbiamo ancora due giorni di tempo per una decisione che dimostri l’equidistanza dei servizio pubblico televisivo e l’autonomia dai vertici del Pd, il partito della doppia morale permanente”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.