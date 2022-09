Aiuti bis, Bellucci: Governo tradisce ancora Terzo Settore, ingrati e incompetenti

“Il Decreto Aiuti-bis arriva alla Camera viziato dall’ennesimo tradimento nei confronti del Terzo Settore, al quale è stato negato qualsiasi tipo di sostegno per affrontare l’emergenza energetica. L’esecutivo si dimostra irresponsabile e autore di una pugnalata alle spalle ad un comparto che eroga servizi essenziali per garantire cure e assistenza a milioni di italiani. Aver trascurato la voce del Terzo Settore conferma l’assenza di sensibilità nei confronti del lavoro svolto, in particolare, a beneficio delle persone più fragili. Una posizione incomprensibile che danneggia gli Enti e, naturalmente, tutti coloro che a essi si affidano per trovare risposte ai loro bisogni. Senza un rapido correttivo – già dall’Aiuti ter – saranno migliaia gli enti che dovranno chiudere o ridurre i servizi erogati come i servizi di assistenza residenziale, le comunità, i trasporti sociali e sanitari; servizi fondamentali che si prendono cura delle persone più fragili.”

Lo afferma la deputata FdI Maria Teresa Bellucci, candidata alla Camera nel collegio uninominale Lazio 1 Roma Mun. VII e VIII e Ciampino al collegio plurinominale Lazio 1

