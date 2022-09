“Benvenuti in Fratelli d’Italia ai colleghi Dario Bond (ex Forza Italia), Gianfranco Di Sarno (ex Movimento 5 Stelle) e Felice Maurizio D’Ettore (ex Vinciamo Italia) che nella giornata di oggi, a liste elettorali chiuse e quindi in modo del tutto disinteressato, aderiscono con convinzione al progetto di Giorgia Meloni iscrivendosi al nostro Gruppo. Fratelli d’Italia a Montecitorio conta adesso 40 deputati”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.