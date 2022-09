Clima, Fiocchi (FdI-Ecr): rafforzamento protezione civile per prevenire conseguenze fenomeni metereologici estremi

“L’aula di Strasburgo ha approvato la risoluzione comune sulle conseguenze della siccità, degli incendi e di altri fenomeni metereologici estremi. Nel testo si chiede alla Commissione di individuare le risorse finanziarie per aiutare le aziende agricole a compensare le perdite derivanti dai danni causati dalla siccità o da altri eventi di emergenza climatica; di incentivare una maggiore resilienza e sostenibilità del clima e garantire che questa crisi non si concluda con la chiusura definitiva delle aziende agricole”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr e componente della commissione Envi, Pietro Fiocchi. “Il nostro giudizio complessivo sulla relazione è stato positivo soprattutto in riferimento ai meccanismi di azione coordinata per contrastare gli effetti del clima. Abbiamo apprezzato gli sforzi della Commissione europea e della Presidenza Ceca, così come il rafforzamento e il potenziamento della protezione civile, fondamentale per la prevenzione, tenendo conto dello stato obsoleto della conservazione delle foreste e dei terreni agricoli europei”.

