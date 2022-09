Domani Ministro Colao a Convegno organizzato da dipartimento Tlc e media di FdI

“Le TLC per la crescita del Paese, per un mercato aperto, competitivo ed attento alla difesa dell’occupazione” è il titolo del convegno organizzato dal Dipartimento nazionale Media e TLC di Fratelli d’Italia che si terrà venerdì 16 settembre, dalle ore 16.30, presso l’università e-Campus, in Via Isimbardi 10 a Novedrate (CO).

Interverranno il ministro per l’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao e i parlamentari di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e Alessio Butti (responsabile Tlc e Media di FdI).

Saranno altresì presenti Aldo Bisio, Ceo Vodafone Italia, Alberto Calcagno, Ceo Fastweb, Gianluca Corti, co- Ceo Windtre, Pietro Labriola, ceo Tim, Benedetto Levi, Ceo Iliad, Andrea Duilio, Ceo Sky Italia.

Parteciperanno anche Flavio Palumbo, Stefano Molinari, Pietro Polidori. Il convegno sarà moderato da Raffaele Barberino, responsabile Key4Biz.

L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito dell’Università, sulle pagine Facebook di Fratelli d’Italia Lombardia e sul sito www.digitalia.tv.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera.