Elezioni, Ferro: Pd fa terrorismo elettorale, FdI garanzia per sud

“Il vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano continua imperterrito nella sua campagna di ‘terrorismo’ elettorale, in piena linea con il suo segretario Enrico Letta che non perde occasione per lanciare allarmi che screditano in primis l’Italia. Dopo aver evocato il rischio di guerra con la Libia in caso di applicazione del ‘blocco navale’ proposto da Fratelli d’Italia per fermare l’immigrazione clandestina, adesso Provenzano accusa il centrodestra di voler spaccare l’Italia con un’autonomia differenziata che penalizzerebbe il Sud. Si tratta di accuse risibili per un partito come Fratelli d’Italia che rappresenta la prima garanzia per l’unità della Nazione e il rilancio del Mezzogiorno. Il vicesegretario dem sa benissimo che l’autonomia presente nel nostro programma sta insieme al presidenzialismo, in un quadro di coesione nazionale che garantirà lo sviluppo di tutti i territori, dal Nord al Sud dell’Italia. E se non lo sa lui lo sanno benissimo i cittadini, che il 25 settembre avranno la possibilità anche di mettere fine a questo modo squallido di fare politica”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.