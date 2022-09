Elezioni, Rampelli: Minacce a Giorgia Meloni riflesso della campagna d’odio della sinistra

“Le minacce alla presidente Giorgia Meloni sono il frutto avvelenato della campagna d’odio della sinistra. Quando si mostrifica un avversario politico, addirittura evocando sangue e paura come hanno fatto perfino il governatore Emiliano e il segretario nazionale del Pd Letta, inevitabilmente si incattiviscono gli animi e di attivano reazioni pericolose. Noi non cadremo nella trappola e risponderemo sempre con le idee e gli argomenti e ci aspettiamo che la sinistra faccia altrettanto e condanni con chiarezza questo episodio. A Giorgia tutta la nostra solidarietà per questo nuovo vile attacco”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.