Elezioni, Rizzetto: Minacce morte a Meloni? Preoccupante escalation

“E’ preoccupante l’escalation di minacce nei confronti di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Dopo l’assalto al gazebo di FdI a Milano e la lettera minatoria inviata a esponenti del partito a Trento, oggi a Mestre sono comparse minacce di morte con una stella delle Brigate Rosse e scritte “Meloni come Moro” in vernice rossa su alcuni cartelloni elettorali e sui manifesti con le foto della stessa Meloni. Si tratta di episodi figli del clima d’odio che la sinistra, in crisi di idee e programmi, sta alimentando in questa campagna elettorale. Episodi gravissimi, che tutte le forze politiche, a partire dal Pd di Enrico Letta, dovrebbero condannare senza esitazione. Fratelli d’Italia non si farà intimidire e continueremo la nostra battaglia politica a testa alta e in mezzo alla gente”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.