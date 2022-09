Russia, Urso: amministrazione USA fornisca informazioni a governo su finanziamenti

“Con il presidente della Commisisone intelligence del Senato, sen. Mark Worner, democratico, e Richard Barr, repubblicano, abbiamo affrontato i temi della sicurezza e dell Difesa comune. Ho anche evidenziato la necessità che l’amministrazione Usa fornisca immediate ed esaurienti informazioni al governo italiano sul dossier sui finanziamenti russi a partiti ed esponenti politici di alcuni Paesi. Lo stesso ribadirò tra breve al Dipartimento di Stato. È necessario fare subito assoluta chiarezza, siamo in campagna elettorale e abbiamo il dovere di tutelare le istituzioni democratiche e di evitare ogni forma di delegittimazione. Per questo ho convocato il Copasir venerdì mattina con la audizione del sottosegretario Gabrielli”.

Lo dichiara il presidente del Copasir, senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, nel corso della sua missione a Washington.