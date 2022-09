Bellucci: “Letta propone sostegni al Terzo Settore? Ben svegliato” 

“Il PD è ormai costretto a rincorrere anche lì dove, essendo forza di governo, avrebbe potuto benissimo incidere ovvero sul Decreto Aiuti. La proposta di Letta di inserire gli enti del Terzo Settore tra i soggetti beneficiari di interventi contro il caro bollette giunge a poche ore dal mio comunicato con cui ho richiamato l’esecutivo Draghi in merito all’assenza di qualsiasi tipo di sostegno per affrontare l’emergenza energetica.Il Partito Democratico promette di rimboccarsi le maniche in vista del sostegni-ter, una proposta tardiva che odora di campagna elettorale e che conferma la totale disattenzione del governo nei confronti di un settore che garantisce cure e assistenza a milioni di italiani. Enrico Letta, per una volta, provi a essere originale.”

Lo afferma la deputata FdI Maria Teresa Bellucci, candidata alla Camera nel collegio uninominale Lazio 1 Roma Mun. VII e VIII e Ciampino al collegio plurinominale Lazio 1.