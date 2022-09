Elezioni, Bignami: dopo Mestre anche a Bologna minacce a Meloni. Partiti condannino

“È un attacco vile quello che anche oggi, dopo i gravi episodi registrati ieri a Mestre e in precedenza in altre città, arriva all’indirizzo di Giorgia Meloni, contro la quale sono apparse scritte offensive e palesemente minacciose. Questa volta accade a Bologna, purtroppo non nuova a questo episodi a causa della presenza di frange estreme della sinistra che si sono distinte anche in passato per episodi analoghi, alimentando così un clima di odio nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. Frange che, a questo punto, non possono più essere ignorate perché, come è facile intuire anche dalla stella a 5 punte, si richiamano a uno dei periodi più bui della storia della nostra Nazione. A fronte di tutto questo ci aspettiamo la condanna unanime da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni, a partire da quelle locali come il Presidente della Regione Bonaccini e il sindaco di Bologna Matteo Lepore, e al contempo auspichiamo che vengano individuati e puniti i responsabili di queste vergognose minacce”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia.