Marche, Rampelli: sul dissesto idrogeologico ci rimboccheremo le maniche, basta con le lacrime da coccodrillo

“Lo strazio della catastrofe che sta colpendo le Marche ci racconta di un’Italia che sta crollando dentro una voragine e nonostante si conoscano tutte le dimensioni del dissesto idrogeologico non è stata compiuta la indispensabile manutenzione del territorio che dev’essere capillare, certosina, preventiva e non emergenziale. Domani dovremo salvare questa terra. Oggi dobbiamo salvare la vita dei marchigiani. Un abbraccio solidale al presidente della Regione Marco Acquaroli in questo momento di grande dolore e impegno”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.