Elezioni, FdI: Nidi gratuiti ancor più necessari

“Apprendiamo che sono esauriti i fondi per il pagamento del cosiddetto “bonus asilo nido” spettante a tutte quelle famiglie che non rientrano nelle graduatorie pubbliche, a sostegno del pagamento della retta. Pertanto è sempre più urgente mettere in atto, come sostiene il presidente Meloni, la misura inerente la gratuità degli asili nido nonché l’apertura di un maggior numero di strutture. Il sostegno alla famiglia ed alla natalità è non a caso al primo punto del nostro programma”.

Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti e Isabella Rauti, responsabili dipartimenti istruzione e Famiglia di FdI.

