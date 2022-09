Gas, FdI: Ribadiamo posizione espressa da Meloni, verificheremo possibili alternative a Piombino

“Fratelli d’Italia ribadisce la posizione già espressa tramite il suo Presidente Giorgia Meloni sul rigassificatore di Piombino. Nella confusione di un Parlamento alla sua ultima seduta è stato messo ai voti un odg di indirizzo all’attuale Governo che non impegna in alcun modo quello che nascerà dal voto del 25 settembre. Resta per noi quanto affermato precedentemente e garantiamo di verificare ogni possibile alternativa a Piombino per l’installazione della struttura mobile e senza incidere sui tempi previsti”.

Lo dichiara una nota del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera.