Elezioni, Bignami: Sinistra continua ad occupare poltrone nella PA

È scandaloso come a 6 giorni dal voto la sinistra continui ad accaparrarsi tutte le poltrone disponibili nei posti chiave della Pubblica Amministrazione. Oggi e toccato a Rita Finzi, già numero uno di Marconi Express la società a cui fa capo la fallimentare esperienza del People Mover, nominata dal Ministro Messa Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in nome, testuale, “dell’alta qualificazione professionale e manageriale”. A questo punto, dato cha la sinistra dimostra un così basso rispetto delle istituzioni, ci aspettiamo che a rispettarle sia Rita Finzi attraverso la presentazione di dimissioni immediate.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.