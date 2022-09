Elezioni, Fitto ( Ecr- Fdi): ministro Lamorgese intervenga per ripetute contestazioni contro FdI

“Ripetute contestazioni e provocazioni si verificano ormai regolarmente e solo durante le manifestazioni elettorali di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Si tratta di contestazioni sistemiche che inquinano gli ultimi giorni della campagna elettorale e rischiano di far salire i toni dello scontro politico creando l’incidente”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto. “Il ministro Lamorgese intervenga per garantire un sereno svolgimento dei nostri eventi e sopratutto evitando che si possano ripetere questi episodi ”.

