Elezioni, Montaruli: Sinistra disperata lascia ordine pubblico in balia di contestatori contro FdI per cercare incidente

“Il Ministero dell’interno ha il dovere di far manifestare ogni contestatore tanto più non autorizzato lontano dai nostri luoghi di assembramento. In troppe piazze dei comizi di Giorgia Meloni infatti e’ mancata la gestione dell’ordine pubblico tanto che ci viene il dubbio che non sia solo incapacità ma volontà. Se la sinistra disperata cerca l’incidente ha già avuto risposta dai migliaia di cittadini accorsi ad ascoltare la nostra leader: e’ la prova che il nostro popolo e’ composto e fin troppo educato. Pretendiamo però di vivere l’ultima settimana di campagna elettorale con la serenità di avere uno Stato che gestisca la sicurezza imparzialmente e non costruire una storia con cui gettarci fango. In ogni caso, a seguito di quello che stiamo vedendo, abbiamo un motivo in più per mandare a casa il ministro Lamorgese”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.

