Elezioni, Rotelli: Lamorgese garantisca sicurezza iniziative FdI

“Per la sesta volta di fila, gruppetti di contestatori vengono lasciati entrare a un’iniziativa elettorale di Fratelli d’Italia, lanciando slogan violenti, minacce e insulti nei confronti dei nostri militanti e di Giorgia Meloni. Episodi ripetuti, che solo grazie ai nervi saldi del nostro popolo non sono degenerati in incidenti. A pensar male, viene da pensare che qualcuno cerchi intenzionalmente l’incidente, una reazione, per poi scaricare le responsabilità su di noi e specularci in campagna elettorale. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha il dovere di sgomberare ogni sospetto e di intervenire per garantire anche a Fratelli d’Italia, come a tutte le altre forze politiche, di poter concludere questa campagna elettorale in sicurezza”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.