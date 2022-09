Elezioni, Varchi: altra provocazione a comizio Meloni, qualcuno svegli ministro Lamorgese

“Dopo le gravissime inadempienze nella gestione dei flussi migratori, adesso anche l’incapacità di mantenere l’ordine pubblico durante lo svolgimento dei comizi di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Solo la maturità delle nostre platee e dei militanti impedisce che le provocazioni sempre più pesanti sfocino in risse ma è intollerabile che la Lamorgese non abbia un minimo di interesse per l’ordine pubblico e per il diritto di FDI di svolgere democraticamente la propria campagna elettorale. Comincia l’ultima settimana di campagna elettorale e mi auguro che per i prossimi comizi qualcuno al Viminale svegli il Ministro e nessun provocatore sia lasciato indisturbato”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

