Bellucci (FDI): “Partito AntiDemocratico disprezza il voto del popolo”

“ A 5 giorni dalle elezioni la sinistra prova vergognosamente a scoraggiare gli italiani ad andare al voto giudicando, la loro opinione, inutile. Incitare all’astensione dal voto è un atto di disprezzo nei confronti della democrazia, a maggior ragione se proveniente dalla Tv di Stato. L’intellettuale francese Henry Levy, ospitato dal giornalista Damilano nella sua trasmissione ‘Il Cavallo e la Torre’, conferma il disprezzo dell’elite radical-chic nei confronti della democrazia e della nostra Nazione. La misura è colma, il dibattito politico necessita di un contraddittorio reale e rispettoso della par condicio. Quanto visto ieri sera su Rai 3 è intollerabile, la Tv pubblica non deve dare spazio a chi denigra il suffragio universale proponendo un modello basato su una sorta di ‘dittatura illuminata’ rispondente solo ai parametri della propria parte politica. Gli italiani, il 25 settembre, eserciteranno il loro diritto al voto e dimostreranno, a Levy e a chi ha taciuto davanti alle sue idiozie, che la democrazia italiane è forte e in salute proprio perché capace di dissentire rispetto a chi – pur governando da un decennio senza vincere le elezioni – non ha fatto nulla per l’Italia.”

Lo dice Maria Teresa Bellucci, capogruppo di FdI in commissione Affari sociali e candidata alla Camera nel collegio uninominale Lazio 1 Roma Mun. VII e al collegio plurinominale Lazio 1 – 01

