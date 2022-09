Carceri, Delmastro: Dap vieta accesso a delegato sindacale sgradito, vergognoso

“Oggi ho partecipato con immenso piacere alla manifestazione del Con.si.pe per ribadire la vicinanza di Fratelli d’Italia alle istanze della Polizia Penitenziaria. Ritengo vergognoso l’atteggiamento del DAP che, non pago di mortificare quotidianamente l’operato di migliaia di uomini e donne del Corpo, spudoratamente ritiene di scegliere la composizione della delegazione sindacale che il dipartimento stesso ha convocato, vietando l’accesso a un segretario non gradito. Cosa manca più, il ricorso ai crumiri? Con il mandato popolare degli italiani, noi di Fratelli d’Italia invertiremo la rotta nei confronti della Polizia Penitenziaria: subito il taser, subito le body-cam e subito una formazione professionale adeguata alle esigenze del Corpo. Ogni tanto lo Stato si ricordi di Abele, oltre che di Caino”.

Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato e responsabile giustizia di Fratelli d’Italia.