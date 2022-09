Elezioni, Butti: Da Damilano ignobile propaganda elettorale contro Meloni

Traditi spirito e missione del servizio pubblico

“Marco Damilano ha tradito lo spirito e la mission del servizio pubblico mandando in onda una ignobile trasmissione di propaganda elettorale contro Giorgia Meloni e il centrodestra, comportandosi come un militante di partito invece che come un giornalista pagato con i soldi di tutti i contribuenti. Ora vanno accertate e sanzionate le gravissime responsabilità del conduttore e dei dirigenti RAI, con silenzio colpevole, tra l’altro, dei direttori di rete e testata e dell’editore, che hanno consentito questa vergognosa pagina nella storia dell’azienda. Inoltre, la vigilanza Rai deve intervenire immediatamente per riequilibrare la trasmissione”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato e responsabile Tlc e media di Fratelli d’Italia.