Elezioni, Ciaburro: Grave cultore radicalismo sinistra in Rai senza contraddittorio

“Henry Bernard Levy. Un cultore del radicalismo chic della grandeur francese di sinistra, in RAI, senza contraddittorio, dice “serenamente” che la vittoria del centro destra in Italia sarebbe illegittima. Forse questo mounsieur non riesce a capire che la democrazia è assolutamente stabile in Italia, che nessun cambio di maggioranza porterà alcun tipo di sconvolgimento, anzi cercheremo di dimostrare a lui, che con così tanta maleducazione si è palesato agli italiani che proprio la democrazia ed il confronto sono la nostra priorità”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.