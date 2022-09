Elezioni, Ferro: Lamorgese non faccia finta di nulla

“Il ministro Lamorgese deve garantire un’efficace gestione dell’ordine pubblico durante le iniziative elettorali di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Le continue infiltrazioni nei comizi di gruppetti di contestatori che insultano FdI e il suo presidente sembrano fatte ad arte per cercare un incidente sul quale magari speculare nella campagna elettorale. Si tratta di provocazioni inaccettabili, che devono cessare immediatamente. Lamorgese non può far finta di nulla, ha il dovere di intervenire per garantire la sicurezza di Giorgia Meloni e dei nostri militanti e di consentire a tutti di concludere liberamente questa campagna elettorale”.

Lo dichiara la vice presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Wanda Ferro.

