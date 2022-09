Elezioni, Ferro: Su Rai3 da Damilano propaganda stalinista contro FdI e Cdx

“In spregio delle norme della par condicio e delle più elementari regole di equilibrio e correttezza, nella trasmissione quotidiana di Marco Damilano su Rai3 si fanno a senso unico critiche e attacchi continui contro Giorgia Meloni e il centrodestra. Il tutto, in una trasmissione del servizio pubblico, senza possibilità di controbattere o di fornire un altro punto di vista. Siamo arrivati al punto che con i soldi dei contribuenti si mette su una trasmissione dove i cittadini devono sorbirsi da un cattivo maestrino francese una lezione su chi e come devono votare il 25 settembre. Di fatto, a spese dei cittadini, è stato messo in piedi uno strumento di propaganda elettorale di stampo stalinista, che non ha nulla a che vedere con l’informazione e l’approfondimento necessari in una democrazia occidentale. La Vigilanza Rai intervenga per dare a una trasmissione del servizio pubblico il necessario riequilibrio”.

Lo dichiara la vice presidente del gruppo di FdI alla Camera Wanda Ferro.

