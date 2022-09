Elezioni, Frassinetti: Da filosofo Levy parole gravi e provocatorie

“A tutto c’è un limite! E anche se in questa campagna elettorale abbiamo sentito una ridda di assurdità, il fatto che il “filosofo” francese Bernard Levy, durante una trasmissione su Rai Tre, abbia sostenuto che “non bisogna sempre rispettare l’elettorato” quando questo è orientato politicamente in modo diverso da lui, fa capire a quali livelli di aberrazione siamo arrivati. Siamo di fronte a un concetto elitario e antidemocratico che deve farci riflettere. Se a ciò si aggiunge che queste dichiarazioni sono state fatte mentre era ospite in una trasmissione pubblica, senza contraddittorio e a 4 giorni dal voto, il tutto diventa davvero insostenibile. FdI non è più disposta a tollerare questo clima pericoloso di attacco al nostro sistema democratico che viene usato in questa campagna elettorale”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione cultura della Camera.

