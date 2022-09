Elezioni, Montaruli: Sinistra radical chic chiama in soccorso intellettuali francesi

“Alla sinistra radical chic non è rimasto che chiamare in soccorso intellettuali francesi con la puzza sotto il naso e sprezzanti della democrazia. Le parole di Bernard Henri Levy nei confronti degli italiani sono un volgare attacco alle nostre libertà che vanno rispedite al mittente. Invece in pieno atteggiamento anti italiano c’è chi gongola a vedere la nostra Nazione insultata pur di consumare l’ultima aggressione a Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Forse chi oggi sta colpevolmente in silenzio ha già un biglietto pronto per Parigi per il post 25 settembre, nel caso non sentiremo la mancanza”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli.

