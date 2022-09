Elezioni, Rampelli: Tagliare il cuneo fiscale per dare impulso all’economia italiana

Il Pd ha governato 10 anni su 11 senza vincere le elezioni

“Abbiamo una tassazione sul lavoro che è del 47,5%, se non tagliamo il cuneo fiscale, sarà ben difficile rendere più competitivi i salari. Per incrementare lo stipendio dei lavoratori, bisogna dare un impulso all’economia italiana e aumentare la capacità di produrre ricchezza. Se non produciamo, non possiamo redistribuire, che significa che non possiamo aumentare le pensioni, le pensioni di invalidità e non sconfiggere la povertà”. Così il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia nel corso di Agorà.

“L’obiettivo per tutti è quello di aumentare il potere d’acquisto dei salari, per avere in potenza salari più performanti e alti. E’ indispensabile aiutare le imprese ad assumere, sviluppandosi e crescendo, con nuovo personale, con la formula che ha proposto Giorgia Meloni del più assumi e meno tasse paghi. Premiare chi investe, premiare chi lavora, premiare chi vuole fare ricchezza.