Elezioni, Trancassini: Da Damilano propaganda becera, intervenga vigilanza rai

“Marco Damilano utilizza uno spazio del servizio pubblico per fare propaganda becera contro Giorgia Meloni e tutto il centrodestra che sono stati bersagliati di critiche e attacchi a senso unico. Damilano ieri ha pensato bene di dare voce a un francese, forse anche pagato per la performance, per venirci a dare lezioni e indicazioni sul voto. Il tutto a cinque giorni dalle elezioni, in piena par condicio, senza contraddittorio. Probabilmente così si spiega per quale motivo la Rai ha deciso di ingaggiare questo giornalista esterno pagandolo oltre 200mila euro. Quelli come Marco Damilano ogni giorno dispensano sermoni sulla buona politica e la convivenza civile ma poi sono i primi a violare le più elementari regole di correttezza. La Vigilanza Rai intervenga immediatamente per riequilibrare la trasmissione ed evitare il ripetersi di un simile spettacolo”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.

