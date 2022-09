Pnrr, Fitto (Ecr- FdI): Gentiloni conferma validità proposta FdI

“Il Commissario Gentiloni, aprendo al possibile adeguamento di determinati punti dei Piani di Ripresa e Resilienza, conferma la validità della proposta di Fratelli d’Italia”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.

“Non si tratta di stravolegere o ridiscutere l’intero piano, come strumentalmente si vuol far passare la nostra proposta, ma di rendere realmente efficace questo strumento al fine di garantire la crescita, lo sviluppo e la modernizzazione dell’Italia. Rincaro delle materie prime, obiettivi riguardanti sicurezza e approvvigionamento energetico, sono sicuramente alcuni dei fattori e delle priorità su cui occorre aprire un dialogo con Bruxelles, come stanno facendo anche altri Stati membri in queste settimane”.

Condividi