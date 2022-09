Pnrr. Lollobrigida: Gentiloni conferma quanto dice Meloni, alcuni punti si possono ridiscutere

“Il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni conferma che il Pnrr non è un dogma intoccabile, esattamente come Giorgia Meloni afferma da settimane. Quando Fratelli d’Italia prospetta la possibilità di effettuare alcuni aggiustamenti, lo fa con l’unico obiettivo di vedere il Piano aggiornato, potenziato e migliorato il più possibile, affinché i miliardi a disposizione per la ripresa dell’Italia possano essere impiegati bene, anche – se non soprattutto – alla luce delle criticità economiche e sociali sopraggiunte nell’ultimo anno. Nessun allarme quindi, solo buon senso. Come del resto ammesso dallo stesso Gentiloni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.