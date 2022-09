Rinnovabili, Rampelli: Evitare parchi fotovoltaici in aree agricole

“Bisogna evitare l’installazione di parchi fotovoltaici in aree agricole perché non possiamo creare un’emergenza alimentare per risolvere, senza riuscirci peraltro, l’emergenza energetica. I pannelli fotovoltaici devono essere messi nelle aree urbanisticamente compromesse, nei complessi industriali, nelle reti autostradali e ferroviarie al posto dei pannelli fonoassorbenti. Il motivo per cui le sovrintendenze negano i pannelli è perché sono pagate per svolgere il loro dovere: salvaguardare il paesaggio che è un bene costituzionalmente tutelato all’art. 9 e che è anche ragione dell’attrattività turistica dell’Italia. Il paesaggio italiano è bello e crea ricchezza”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia interpellato dalla giornalista Claudia Fusani su ‘Duel’, la trasmissione di confronto tra candidati sulla piattaforma Tiscali, dove oggi si sono ‘scontrati’ Rampelli e la deputata del Pd Chiara Muroni per il collegio 03 di Roma.