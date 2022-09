Bignami: Lotta all’usura prioritaria per aiutare i cittadini onesti in difficoltà

“In Italia è emergenza usura. Anche se se ne parla molto poco, sono sempre di più le famiglie e le imprese che, uscite a stento dalla crisi della pandemia, trovandosi oggi travolte dal caro prezzi dell’energia, fanno ricorso al credito usuraio. D’altro canto le banche sono bloccate da normative sempre più stringenti che impediscono loro di corrispondere alle richieste di credito degli italiani. Per contrastare il ricorso all’usura esiste solo una strada che Fratelli D’Italia ben conosce: facilitare l’accesso al credito anche e soprattutto per chi è in difficoltà, introducendo regolamenti più snelli e utilizzando le garanzie pubbliche destinate ai soggetti a rischio usura. A questo si aggiunge la necessaria e rapida modifica della Legge Antiusura la cui farraginosità ha fino ad oggi reso complesse le denunce da parte delle vittime, oltre a ciò è indispensabile inasprire le pene contro coloro che esercitano lo strozzinaggio. Con Fratelli d’Italia al Governo lavoreremo per ampliare il bacino di coloro che possono usufruire del fondo per i soggetti a rischio di usura, aggiungendo alle imprese anche le famiglie e i cittadini. Infine, attraverso l’introduzione della nostra Tregua Fiscale, favoriremo la risoluzione delle posizioni debitorie nei confronti dello Stato. Perché l’Italia che vogliamo costruire è sempre dalla parte dei cittadini onesti e di coloro che sono inciampati nel difficile cammino della vita”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato e responsabile nazionale dipartimento imprese produttive di Fratelli d’Italia.

