“Voglio ringraziare l’avvocato Amedeo Cicala apprezzatissimo sindaco di Viggiano, in provincia di Potenza, per aver espresso sostegno a Fratelli d’Italia e al progetto legato a Giorgia Meloni. Il suo sarà certamente un contributo importante in termini politici, culturali e di consenso”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

