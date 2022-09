Pnrr, Delmastro: Gentiloni smentisce Letta su possibili modifiche

“Gentiloni, smentendo clamorosamente Letta, conferma che sono possibili modifiche al PNRR come ha sempre chiesto Giorgia Meloni che invocava maggiori risorse sul tema energetico. Al di là della commiserazione per Letta che, abbandonato anche da Gentiloni, sembra sperimentare la “solitudine dei numeri primi in politica”, qualcuno nel Pd riesce a fare quantificare il danno per l’economia reale per il tempo perduto? Fratelli d’Italia ha fatto un generoso appello a tutte le forze politiche per salvare l’economia reale e Letta, con tono professorale, ha stoppato strumentalmente le più grosse risorse economiche che avremmo potuto mettere in campo per salvare l’Italia. Letta inizia a diventare non solo una tragedia per il Pd, ma per l’Italia intera”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.

