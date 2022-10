Ambiente, convegno di FdI sull’emergenza climatica con le associazioni ambientaliste conservatrici (video)

“Diversi rappresentanti delle associazioni del mondo ecologista conservatore hanno partecipato questa mattina al convegno online sull’emergenza climatica, promosso da Fratelli d’Italia con la partecipazione di Giorgia Meloni

Per le associazioni intervenute, l’ambiente si difende senza fanatismi ideologici, puntando sul dialogo con le istituzioni ed il territorio, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili e sull’innovazione tecnologica.

Alessandro Botti, di Ambiente Mare Italia, ha sottolineato come “sia importante istituire un ministero del mare”, concordando con la proposta di Giorgia Meloni. “Non bisogna criminalizzare il mondo produttivo, una ecologia attenta non può voltare le spalle all’imprenditoria, che deve essere protagonista della transizione ecologica”

“Esse ecologisti significa conservare il Creato – ha detto Savino Gambatesa, presidente di Fare Verde – In questo ci consideriamo dei rivoluzionari nel nostro modo di difendere l’ambiente”.

Per Roberto Leoni, della Fondazione Sorella Natura, “la tecnologia può aiutare a difendere l’ambiente ed è necessario dialogare con le istituzioni per attuare le necessarie misure”.

È intervenuto anche il prof. Franco Cotana, dell’Università di Perugia, che ha esposto alcune interessanti soluzioni a cui si sta lavorando per immagazzinare l’energia Solare attraverso superfici agricole e gli specchi d’acqua”.

