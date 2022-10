Ambiente, FdI: Dai conservatori inglesi azioni concrete per ridurre le emissioni e salvare l’economia (video)

“Le soluzioni politiche conservatrici sono tra le più efficaci nel salvaguardare l’ambiente in modo che sia anche economicamente vantaggioso. Auguro a Fratelli d’Italia ogni successo nel sostenere un approccio conservatore dell’ambiente in Italia e spero che potremo lavorare insieme per costruire una visione duratura dell’ambientalismo conservatore, che non sia in contrasto con i nostri valori e che protegga il nostro pianeta”.

Lo ha affermato questa mattina Sam Hall, direttore del Conservative Environment Network, il più importante forum di centrodestra per le politiche ambientali, nel corso del convegno: “L’ecologia conservatrice e la sfida dell’emergenza climatica”, promosso da Fratelli d’Italia. “I partiti socialisti vogliono raggiungere gli obiettivi climatici attraverso alti livelli di spesa pubblica e lo statalismo economico – ha affermato Sam Hall – riducendo lo stile di vita delle persone e la crescita economica. I partiti di centro-destra devono fornire un’alternativa dando priorità alla crescita verde e all’occupazione piuttosto che ridurre le scelte di vita, come dimostrano i risultati dei conservatori britannici nelle politiche ambientali degli ultimi dieci anni”. A conclusione dell’evento è intervenuta la leader di FDI, Giorgia Meloni, che ha sottoscritto la Dichiarazione internazionale del centrodestra sull’emergenza climatica.

