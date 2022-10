Elezioni, Rizzetto: Su lavoro no a lezioni da Zingaretti e sinistra

“Le politiche attive sul lavoro che Zingaretti decanta hanno portato ad una disoccupazione strutturale nel nostro Paese di oltre 10 punti percentuali, con punte di disoccupazione giovanile oltre il 35% . Ne è un caso emblematico l’Anpal gestita e diretta in modo drammatico da Mimmo Parisi, presidente voluto dal centrosinistra e M5S. Fratelli d’Italia ha negli anni proposto la riforma dei centri dell’impiego, il rilancio di Anpal e una seria formazione anche durante i periodi di sussidio: la sinistra ed i loro alleati hanno sempre votato contro queste misure. Non prendiamo lezioni su questo tema da chi nel nostro Paese ha votato per i licenziamenti collettivi”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.