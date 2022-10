Emergenza clima, Procaccini: Dichiarazione sul clima firmata oggi è la guida alla transizione ecologica dei conservatori (video)

“La dichiarazione sulle azioni per il clima promossa dai conservatori inglesi e firmata oggi anche da Giorgia Meloni, rappresenta il nostro modo di contrastare il riscaldamento globale e le sue conseguenze. La transizione ecologica è un percorso che va affrontato con buon senso e giuste tempistiche per non compromettere lo sviluppo economico, il benessere sociale e gli stessi target ambientali.

Le leggi approvate e il programma di azioni attuato negli anni dai conservatori inglesi sono per noi un modello di riferimento e uno stimolo”.

Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia del partito, nel corso del convegno online di questa mattina sul tema: “L’ecologia conservatrice e la sfida dell’emergenza climatica”, con la partecipazione di Giorgia Meloni.

