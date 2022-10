Immigrazione, Prisco: Lamorgese è il problema, no Ministero Interni

“Enrico Letta apra gli occhi: il problema non è il ministero dell’Interno nella gestione dell immigrazione in sé, ma un ministro incapace a guidarlo. Servono professionalità e competenze, sia nella gestione dei flussi migratori sia in quella dell’ordine pubblico. E appare chiaro che il ministro Lamorgese non possieda questi requisiti. Il Pd avrebbe dovuto prenderne atto e chiederne la sostituzione come sosteneva Fratelli d’Italia. I dati parlano chiaro: aumento esponenziale degli sbarchi dall’inizio di quest’anno ed una escalation di disordini e tafferugli nelle piazze, compresi i casi recenti durante i comizi di Giorgia Meloni.

Lo dichiara Emanuele Prisco, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali.