Alluvione Marche, Bignami: Perchè piazza pulita non manda in onda confronto con Acquaroli?

“Chissà per quale motivo la trasmissione piazza pulita che nei giorni scorsi si è cimentata in una operazione a dir poco sconcertante sulla drammatica alluvione che ha colpito le Marche non ha ritenuto di mandare in onda le immagini del confronto avuto con il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Forse la risposta a questa domanda è la stessa che il giornalista avrebbe dovuto dare al Governatore marchigiano che gli chiedeva per quale motivo non intendesse dargli i documenti che brandiva, rifiutando tuttavia di esibirli?”.

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.